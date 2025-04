Cisl Firenze-Prato a congresso con record di iscritti

Firenze, 14 aprile 2025 - Cisl Firenze-Prato a congresso, il quarto dopo la fusione delle unioni territoriali delle due città, il 16 e 17 aprile a Campi Bisenzio (Firenze), a Spazio Reale. 'Concreti e creativi: il coraggio della partecipazione' lo slogan scelto per questo appuntamento, a cui il sindacato arriva dopo un percorso iniziato a ottobre e fatto di oltre 200 assemblee di base, sui luoghi di lavoro e nel territorio, che hanno coinvolto più di 2mila iscritte e iscritti, e 17 congressi di categoria.

Un sindacato in salute, dicono dalla Cisl, che chiuso il tesseramento 2024 con un altro record di iscritti, 73.455, un incremento del 2,25% rispetto al 2023, pari a 1600 iscritti in più, con i lavoratori attivi che rappresentano il 62,5% del totale. 124 i delegati che parteciperanno al congresso, dove interverranno anche la segretaria generale nazionale Cisl, Daniela Fumarola e la segretaria generale Cisl Toscana, Silvia Russo; attese anche le sindache di Firenze e Prato, Sara Funaro e Ilaria Bugetti). In programma una tavola rotonda sull'Europa (mercoledì 16 alle 15) a cui parteciperanno gli europarlamentari Stefano Bonaccini (Pd) e Francesco Torselli (FdI).

"Siamo un sindacato concreto - spiega Fabio Franchi, segretario generale uscente Cisl Firenze-Prato - perché capace di confrontarsi, in modo pragmatico e non ideologico, con i problemi del mondo che ci circonda. Ma siamo anche creativi, perché non ci rassegniamo a quello che non va, né ci limitiamo alla denuncia e alla lamentela: ci confrontiamo, consapevoli e forti di rappresentare le istanze del mondo del lavoro, dei pensionati e di una società che cambia, studiando e proponendo soluzioni anche nuove per risolvere i problemi". I lavori si apriranno mercoledì mattina con la relazione dello stesso Franchi e si concluderanno giovedì pomeriggio, con il voto per il rinnovo delle cariche.