Cirri di Caterpillar compra all’asta cimitero dismesso

Vuoi comprarti un vecchio camposanto di campagna? Lo ha messo all’asta il Comune di Palazzuolo sul Senio, prezzo base 3.000 euro. E’ il cimitero di Salecchio, e l’asta non andrà deserta. L’acquirente potrebbe essere Massimo Cirri, popolare voce radiofonica di Caterpillar su Radio Rai 2. Lo fa sapere su ‘Il Post’: "L’asta – scrive con ironia – sarà il 24 agosto. Mi è stato fatto capire che non dovrebbero esserci molti partecipanti, il mercato dei cimiteri usati, qui in Mugello, ha una sua vivacità, ma non eccessiva. Ho offerto 3mila euro, 3.050 per fare il grosso. Potrei essere l’unico pretendente. E avere il cimitero". Intanto ha già cominciato a usarlo. "Dieci anni fa – racconta – in un paesello dell’Appenino tra Toscana e Romagna dove passiamo le vacanze ho incontrato il cimitero a cui adesso tendo la pargoletta mano. Sta a 500 metri dalla chiesa della frazione. Qui, in una parrocchia di case sparse, fino agli anni ’60 abitavano 300 persone. Adesso meno di dieci. Qualche anno dopo hanno portato via anche i morti, trasferiti nel cimitero del paese". Un paio di anni fa Cirri ci era tornato, e aveva visto come il bosco stesse per sopraffarlo. Vegetazione dappertutto, alberi cresciuti all’interno. Con gli amici di un’associazione palazzuolese lo ha ripulito, cesoie e rastrello. E poi si è domandato come poteva essere ancora usato. Alla fine un amico ha dato l’indicazione giusta. Teatro. Così anche quest’anno, un centinaio di persone sono salite a Salecchio per Ferragosto. Prima uno spettacolo sul prato accanto al cimitero con Rita Pelusio. E poi, dopo la cena al chiaro delle candele dentro le mura diroccate del cimitero, una serie di letture. Argomento? La morte, ovvio. E subito dopo Cirri è andato in Comune a presentare la sua offerta. Se vincerà, e vincerà, continuerà a prendersi cura del cimitero, salvandolo dall’abbandono.

Paolo Guidotti