Cirk sempre più fantastik Acrobazie, danza, teatro L’eclettismo tiene banco

Spettacoli di circo contemporaneo in anteprima, 24 compagnie ospiti, tre coproduzioni e 59 repliche. La 18ª edizione di ‘Cirk Fantastik!’ è sempre più completa e in due location: da domani al 3 settembre al parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci e dal 7 al 17 settembre al parco delle Cascine. Per i bambini, ogni giorno, ci saranno laboratori di circo. Per quanto riguarda gli eventi al parco delle Cascine tra il 14 e il 16 settembre ci sarà ‘Oraison’ con Cirque-Théâtre Rasposo: sarà portata in scena una preghiera poetica circense. La compagnia è una certezza perché da oltre 30 anni fa parte del panorama del circo contemporaneo. La compagnia 7bis si esibirà nel dittico ‘Lontano + Istante’, l’8 e 9 settembre.In ‘Lontano’, attraverso un dialogo tra carne e ferro, Marica Marinoni porta in scena un linguaggio ipnotico e allo stesso tempo sensibile intorno al tema della resistenza. Con ‘Istante’ Juan Ignacio Tula sconvolge il nostro tempo, si eleva e si svela offrendoci uno specchio d’umanità. Attenzione anche a Magdaclan Circo, che sarà presente al ‘Cirk Fantastik!’ anche con il suo Chapiteau: sarà portato in scena ‘Eccezione n.3’, trittico di circo contemporaneo (dal 7 al 10 settembre): si tratta di un viaggio in tre atti nell’universo poetico del Magdaclan.

Eventi importanti anche a Scandicci: al Pomario del parco dell’Acciaiolo sarà ospitata Antilia, un’arena a cielo aperto che porta in scena non solo spettacoli ma anche luoghi ed emozioni. Domani e il 3 settembre si segnala ‘Tra le scatole’, con Giulio Lanzafame: uno spettacolo in bilico tra giocoleria e corda molle, che - passando attraverso musica e clown - accompagnerà a seguire il capitombolo di Giulio, un personaggio in continuo inciampo.

La 18ª edizione è ‘eclettica’, un omaggio alla sfaccettata essenza dell’essere umano. "Ancora una volta le Cascine si apprestano ad ospitare il meglio del circo contemporaneo – ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. ‘Cirk Fantastik!’ anche in questo 2023 porta in città le compagnie internazionali più di spicco, per un programma ricco di eventi che emozionano grandi e piccini. Il sottotitolo di questa edizione, Eclettica, ci rimanda alla sperimentazione, alla libertà e alla creatività, tutti tratti distintivi di questa affascinante forma d’arte". "Nel cantiere della meraviglia di Scandicci Open City 2023, il cartellone del ‘Cirk Fantastik!’ ha un ruolo speciale poiché porta uno dei linguaggi più universali dello spettacolo dal vivo, che unisce all’insegna dello stupore e del divertimento un pubblico da 0 a 100 anni, facendoci sentire bene come l’emozione ci leghi oltre ogni differenza", ha concluso l’assessora alla Cultura del Comune di Scandicci Claudia Sereni.

Niccolò Gramigni