Circonvallazione Ovest, c’è il via. Nel 2025 la posa della prima pietra

Via libera alla Circonvallazione Ovest: nel 2025 la posa della prima pietra. Ad annunciare l’approvazione del progetto esecutivo è il sindaco Andrea Tagliaferri (nella foto), che l’ha definita "opera strategica" e che "rappresenta il più grande investimento mai gestito dal Comune, con un finanziamento complessivo di 12,5 milioni di euro da parte della Regione Toscana". Progetto che era stato presentato nel marzo scorso con il presidente Giani e che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento viario, suddiviso in tre tratti, dalla rotatoria di via Narciso Parigi fino alla rotatoria sulla Circonvallazione Sud, in via Barberinese.

Un’infrastruttura destinata a liberare la stessa via Barberinese dal traffico cittadino e a unire Capalle alla Circonvallazione Sud, migliorando la mobilità fra le diverse aree del territorio, spesso congestionata, soprattutto nelle ore di punta. In questo modo, via Barberinese sarà ‘trasformata’ in una normale strada urbana, deviando sulla circonvallazione il traffico dei mezzi pesanti. "La realizzazione della circonvallazione – hanno spiegato dal Comune – porterà alla riqualificazione dell’area ex Hangar, fra l’Indicatore e Sant’Angelo a Lecore, creando un’opera che valorizzerà il territorio non solo realizzando una cassa di espansione, ma anche un’oasi naturalistica". È "una delle tessere fondamentali – così il presidente Giani al momento della presentazione – dell’accordo per gli interventi del Fondo sviluppo e coesione sottoscritto con la premier Meloni a metà marzo. Un intervento che si unisce a quelli finanziati a Lastra a Signa e Signa e che permetteranno una migliore connessione fra la A1 e l’area pratese".

Ci sono voluti 20 anni per arrivare alla conclusione di questo percorso e "il 2025 – ha detto il sindaco Tagliaferri – sarà decisivo per la realizzazione dell’opera: entro l’anno sarà indetta la gara d’appalto, seguita dalla posa della prima pietra, che segnerà l’avvio ufficiale dei lavori. L’amministrazione comunale si impegnerà a garantire la massima efficienza lavorando a stretto contatto con tutti gli enti coinvolti per portare a conclusione nei tempi previsti una strada che Campi attende da tempo". "La Circonvallazione Ovest – ha concluso – renderà il territorio a misura di cittadino, migliorando la sicurezza stradale e riducendo i tempi di percorrenza, oltre a creare le condizioni per una città più vivibile".