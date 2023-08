Cinquecento permessi di soggiorno consegnati in poche ore Il ringraziamento del questore

L’Ufficio immigrazione della questura ha consegnato ben 500 permessi di soggiorno in prossimità del Ponte di Ferragosto, un’attività record sottolineata dal questore Maurizio Auriemma (foto). "Un servizio fondamentale che non sarebbe stato possibile senza l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato - ha detto -. Il loro lavoro ha permesso a numerose famiglie straniere di raggiungere i propri cari in vacanza oltre i confini europei". Per questo motivo, il questore ha predisposto una serie di aperture straordinarie degli sportelli. Tra le situazioni risolte all’ultimo minuto, il caso di una giovanissima ragazza straniera, che studia "musica" a Firenze, che non sapeva come poter partecipare ad un’importante audizione europea. Venerdì, compatibilmente con norme e regolamenti, la studentessa è riuscita ad avere in mano un permesso di soggiorno provvisorio.