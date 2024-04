Cinque Vie, ma una sola strada. Ingorghi e file: rione nel caos. Esposto dei residenti al prefetto

"A pochi passi dal paradiso traffico e smog". È lo striscione che hanno affisso gli abitanti delle Cinque Vie, il quartiere di Firenze sud, che dal cambio di viabilità del 14 gennaio 2023 si è ritrovato a sostenere carichi di traffico "spropositati rispetto alle dimensioni di una strada pressocché di campagna". Così gli abitanti dopo aver tentato il dialogo sono passati alle vie legali con un esposto sottoscritto da 13 famiglie in rappresentanza di un una cinquantina di abitanti e inviato a febbraio in prefettura. Secondo chi ci vive, con il senso unico di marcia attuale in direzione via Belisario Vinta, tutto il traffico veicolare di via Fortini convoglia sulla via delle Cinque Vie creando ingorghi e incolonnamenti proprio sotto le finestre dei residenti. "Tutto il traffico di zona è stato dirottato in un unico tratto che assolve a funzione di arteria distributiva dei flussi sia che si voglia andare in centro, sia al Galluzzo e sia verso l’autostrada – si legge nell’esposto -. Inoltre la strada è priva di qualsiasi marciapiede che permetta ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni".

Diverse abitazioni dei firmatari dell’esposto, infatti, hanno un accesso direttamente sul piano strada. Una situazione che i cittadini hanno denunciato anche tramite Francesca Lorenzi, candidata al consiglio comunale per Forza Italia che ha effettuato un sopralluogo sabato insieme al coordinatore Marco Stella. "Ogni volta che usciamo di casa rischiamo la vita", sottolinea Silena Santoni, una residente, che vive nel punto più critico dal 1992. "Con il doppio senso perlomeno le persone andavano più piano, ora sembra un’autostrada".

E ancora: "Il traffico è aumentato a dismisura – conferma un altro abitante Michele Gruzza –, soprattutto tra via Fortini a l’incrocio con via Vinta, noi abbiamo un accesso diretto su strada e più volte è capitato di correre il rischio di essere investiti".

Gianluca Sanzi spiega con minuzia di particolari quanto successo: "Con il senso unico provvisorio di settembre 2022, in direzione Fortini, il quartiere è tornato a respirare. Con la situazione attuale, invece, abbiamo paura anche a uscire di casa. Chiediamo o di ripristinare la precedente direzione o una soluzione alternativa. In un anno ci sono stati tre incidenti e tre investimenti, cosa aspettiamo?".

Rossella Conte