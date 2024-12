’Cinquant’anni in mezzo ai motori’, il riconoscimento di Cna

Cinquant’anni in mezzo ai motori. Non c’è solo la pelletteria nell’economia scandiccese, ma anche un tessuto di piccoli artigiani che continuano a essere punti di riferimento sul territorio. Cna Scandicci ha premiato con un attestato di merito l’impresa V Masini, storica impresa del territorio. "Questo riconoscimento è un omaggio a un’azienda che ha saputo superare il tempo, le sfide e i cambiamenti sociali, tecnologici e di mercato, rimanendo sempre fedele alle proprie radici – ha detto Paolo Pagliarani, presidente di Cna Scandicci Lastra a Signa – V Masini rappresenta un esempio concreto del connubio tra tradizione e innovazione che distingue l’artigianato, oltre a dimostrare come il passaggio generazionale possa essere gestito con successo. Un ringraziamento all’azienda per il contributo offerto al tessuto economico ". La storia iniziò nel 1974 con Vasco Masini che, ragazzo di bottega prima, apprendista e tecnico Fiat poi, affinò le sue conoscenze meccaniche trasformando la sua passione per i motori in un progetto imprenditoriale di successo. Un’azienda che dagli anni settanta, ma che ha saputo, anno dopo anno, affrontare le sfide del mercato fino ad affermarsi oggi come concessionaria multimarca per la vendita di veicoli nuovi e usati e officina specializzata, guidata dal 2019 da Daniele, figlio di Vasco.