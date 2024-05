Cinquanta amministrativi. Concorso dell’Università

L’Università di Firenze ha indetto un concorso finalizzato alla copertura di cinquanta posti di lavoro. La selezione pubblica, aperta a diplomati, prevede l’assunzione in categoria C, posizione economica C1 – area amministrativa, per le esigenze dell’Area servizi alla Didattica e delle strutture di Ateneo. Il termine per l’invio delle candidature scade il 20 maggio 2024.

I candidati saranno sottoposti alla prova preselettiva, che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le conoscenze richieste dal profilo e/o a carattere logico-attitudinale, e una prova scritta. La modalità di presentazione è esclusivamente telematica, tramite il portale inPA.