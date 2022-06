Firenze, il cinghiale attraversa il viale in pieno giorno, rischio incidenti

Firenze, 26 giugno 2022 - E se in quel momento fosse passata un'auto o un motorino? La foto scattata dal fotografo Marco Mori di New Press Photo documenta un problema reale in certe zone periferiche di Firenze: la presenza dei cinghiali, anche durante il giorno. Con il rischio di incidenti. Lo scatto è stato fatto sul viale Europa, nella serata di domenica 26 giugno.

Il cinghiale attraversa la strada a tutta velocità. Per fortuna che in quel momento non stavano passando mezzi. Siamo al confine con il comune di Bagno a Ripoli. In questa zona sono molti gli abitanti che segnalano la presenza degli ungulati. Ma l'attraversamento di un'arteria così trafficata a quell'ora è un problema per la circolazione. Il rischio di incidenti è molto alto.