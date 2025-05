Cinghiale nel parco del Mensola. “Aveva i cuccioli, ha attaccato me e la mia cagnolina”

Firenze, 13 maggio 2025 – "Ci è andata bene”. Un sospiro di sollievo dopo attimi di paura vissuti nel parco del Mensola uno dei polmoni verdi più frequentati di Firenze. Un tranquillo martedì pomeriggio è diventato un incubo per una cagnolina e la sua padrona attaccate da un’esemplare femmina di cinghiale con i suoi cuccioli. Una manciata di secondi lunghissimi, in cui è difficile mantenere i nervi saldi. “E non è la prima volta che accade – spiega la signora – domenica scorsa purtroppo un cagnolino è rimasto ferito”.

Il parco, frequentatissimo anche da famiglie con bambini e tanti sportivi, sembra proprio essere diventato casa per gli ungulati in questione. “Il consiglio è quello di mantenere sempre la via dei sentieri e non addentrarsi al di fuori. Ovviamente con il cane a guinzaglio”. Una raccomandazione ovvia ma altrettanto preziosa per evitare di incorrere in incidenti irreparabili.