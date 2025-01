CineMu, tre cinema fanno rete in Mugello per offrire cultura e qualità

Firenze, 27 gennaio 2025 - Film che aprono la mente, che stimolano riflessioni e approfondimento, che accompagnano a maturare una coscienza critica e consapevolezza, che raccontano il tempo presente, il passato e il domani. Tre Cinema in Mugello - Garibaldi a Scarperia, Giotto a Vicchio e Corsini a Barberino - fanno rete e puntano sulla qualità. "CineMu", così si chiama il progetto, è promosso dall'associazione culturale Arzach e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Un cinema di qualità per il territorio

"Tre sale pubbliche del territorio, da sempre impegnate nel promuovere il cinema e le sue forme più elevate, sia nei contenuti che nelle cifre stilistiche". Il progetto "CineMu", come spiegano i promotori, "si basa sulla convinzione che oltre alla sua logica di intrattenimento, il cinema sia una forma di educazione e di visione del mondo e che il cinema di qualità debba essere sostenuto per il suo valore etico, sociale e culturale, fuori dalle cosiddette 'logiche commerciali' che penalizzano sempre più, in modo quasi inesorabile, la ricerca del significato a vantaggio esclusivo del profitto".

Collaborazione culturale con l'Unione dei Comuni

“Tre cinema si ‘uniscono’ - sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, assessore alla Cultura dell’Unione dei Comuni - per dare un’ulteriore opportunità culturale per i cittadini mugellani, grazie anche al sostegno dell’Unione dei Comuni. Un’opportunità questa che guarda alla crescita culturale individuale e collettiva nel nostro territorio. Nella rete è presente il Giotto che già si distingue per una programmazione interessante e stimolante e continuerà a farlo con attenzione alla qualità, a film belli e che tengono accesa la mente”.

