Cinema, musica, danza e teatro. Open city: un inverno di spettacoli

Open City Winter: ecco il calendario. Fino a gennaio andrà avanti "Magia d’inverno", un cartellone di appuntamenti culturali che tornerà ad animare la città con suoni, luci e colori. Sono oltre 40 gli eventi previsti in questa edizione invernale, tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, letture, mostre e incontri. Il programma è realizzato con Unicoop Firenze. La stagione è stata aperta dal Concerto del Trio Rinaldo per la LVII Stagione dei Concerti della Città di Scandicci curata dal Centro Arte Vito Frazzi che, per cinque domeniche (ore 11) nella sala consiliare Orazio Barbieri proporrà appuntamenti musicali (il prossimo domenica con Concerto del Duo Riggiero-Dalpiaz). Si proseguirà con "La febbre del giovedì sera", rassegna cinematografica proposta dell’associazione Amici del Cabiria con un ricco programma di proiezioni (presso il cinema Cabiria appunto, ogni giovedì alle 21.15), mentre venerdì 8 novembre (ore 18) l’Auser di Scandicci aprirà la propria sede con l’appuntamento mensile delle conferenze-aperitivo "A tutto Pop! Percorsi della Pop Art dall’Europa agli Usa" (altre sono previste il 20 dicembre e il 17 gennaio). La Rete Semi Rurali proporrà tre incontri il giovedì alle 18 (14 novembre, 12 dicembre e 23 gennaio) alla Biblioteca dell’Agrobiodiversità di piazza Brunelleschi sulle tematiche del cibo, buone pratiche e scelte consapevoli, mentre alla Biblioteca di Scandicci, Archetipo porterà due letture al femminile (ore 17): domenica 24 novembre Silvia Guidi con i Racconti fantastici di Maupassant, domenica 15 dicembre sarà la volta di Rosanna Gentili e Il Cardillo Innamorato di Anna Maria Ortese.

Eventi anche nelle piazze e nelle vie con il Cirk Fantastik ‘’inverno di Aria Network Culturale, dall’8 al 22 dicembre, saranno cinque gli appuntamenti pomeridiani con giocoleria, trampoli acrobatici, performance luminose e trucchi di magia; mentre il 15 dicembre (ore 15.30) l’Accademia Musicale porterà musica e poesia per le vie. Sempre dell’Accademia è il progetto Brundibar, operina che andrà in scena per il Giorno della Memoria a gennaio. Tornerà anche la compagnia Krypton con Quizas, dal 27 al 29 dicembre, nei Circoli Arci di Badia, Vingone e San Giusto, mentre sempre a Vingone il Circolo Rita Atria ospiterà l’associazione Margherita con lo spettacolo "Pensa a ciò che resta fuori" ispirato a I nostri antenati di Calvino.