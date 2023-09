Al via la prima edizione del Festival del Cinema Giapponese, in programma al cinema La Compagnia, da domani al 24 settembre con una selezione di film d’autore, degustazioni e talk, per creare un ponte culturale tra Italia e Giappone. Studiosi ed esperti saranno presenti in sala per introdurre le varie sessioni del festival che ha scelto come tema "Il Giappone come set cinematografico: narrazioni e territorio, tra tradizione e iper sviluppo". Le opere che saranno proiettate sono state concesse gratuitamente dalla Japan Foundation attraverso l’Istituto giapponese di cultura di Roma. La cerimonia di apertura, domani alle 17, è affidata a Hitoshi Moridaira, vicesindaco di Kanramachi; alle 21 proiezione di "Quando cessa la pioggia" di Takashi Koizumi.