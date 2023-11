Cineforum. Nuova edizione nel segno di Kon

Prende il via oggi, a Signa, la nuova edizione del cineforum dell’associazione Short Movie Man Studios, incentrato sul regista d’animazione giapponese Satoshi Kon. La rassegna, intitolata "Satoshi Kon – Il potere dell’illusione" durerà 4 settimane, permettendo di scoprire questo autore, innovatore come pochi altri, capace di sperimentare soluzioni di incredibile potenza estetica e contenutistica. Una carriera costellata di successi, interrotta purtroppo da una morte prematura, che però non gli ha impedito di diventare uno dei registi più importanti del tempo. Il cineforum è venerdì alle 21.15, nella Salablu, in via degli Alberti 11. Questo il programma: stasera "Perfect Blue"; venerdì 17 "Millennium Actress"; venerdì 24 "Tokyo Godfathers"; venerdì 1° dicembre "Paprika: sognando un sogno". L’ingresso è gratuito. La rassegna è a cura di Federico Gori ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Signa.