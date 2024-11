Cimitero Maggiore, maxi piano: "Nuovi ascensori e accessi rifatti"

In questi giorni di eccezionale afflusso nei camposanti per la commemorazione dei defunti molti avranno scoperto i tanti cantieri in corso al Cimitero Maggiore di Quinto legati al project financing che, l’anno scorso, ha assegnato a privati, la società Silve, la gestione in concessione del cimitero per 24 anni.

Interventi magari piccoli ma importanti già conclusi, come il ripristino dell’ascensore che non era utilizzabile da oltre due anni, con proteste riportate anche su queste pagine, ma anche in ponte, tutti dettagliati dall’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli nella risposta scritta ad un’interrogazione presentata dal consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

"Sono stati già realizzati tre progetti fra quelli previsti nel Project Financing – scrive -. In particolare, i lotti di ossarini n. 4 e 5 per complessivi 560, l’elettrificazione del cancello dell’ingresso principale del Cimitero Maggiore, la collocazione di una sbarra di accesso all’ ingresso principale per meglio controllare il traffico dei mezzi all’ interno della struttura. Un quarto progetto, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del cimitero, è praticamente concluso. È inoltre in corso la realizzazione del giardino della memoria, uno spazio che finalmente risponderà alla richiesta della cittadinanza di poter disperdere le ceneri oppure interrarle anche presso la più grande struttura comunale. Fino ad adesso infatti, queste operazioni erano possibili soltanto a Morello e Cercina. Sono infine in corso di avanzata progettazione gli interventi per la realizzazione di tre nuovi ascensori per l’abbattimento delle barriere architettoniche"

Fra i lavori già ultimati anche l’inghiaiatura dei vialetti e la riparazione di alcune coperture. Inoltre – prosegue Peccholi – "è stata completamente riqualificata la palazzina che ospita l’Ufficio Polizia Mortuaria, l’ufficio della Silve S.p.A. e gli spogliatoi degli operai impegnati nello svolgimento dei Servizi Cimiteriali e nella manutenzione. Anche i bagni utenti lato est sono stati completamente riqualificati". Opere di cui Toccafondi prende atto:.

"Da quindici mesi – dice Toccafondi - i cimiteri sono a gestione eterna con una ditta che per contratto deve farsi carico di molti lavori che il Comune non riusciva a sostenere. Fa sorridere che una giunta di sinistra abbia deciso un sistema del genere, ma è anche il segno del cambiamento. Fa piacere constatare che i lavori in carico a chi gestisce il servizio siano iniziati e alcuni anche terminati. Dall’altro lato però ricordo che le tariffe e quindi i costi per i cittadini sono aumentati da un anno a questa parte. Su questo punto continuo a sostenere che il Comune poteva fare molto di più per non far aumentare le tariffe cimiteriali".