Ciccio Tavano guida la Gallianese. Rimonta lampo del Firenze Sud

Nel girone I giornata favorevole alla capolista Gallianese che batte il fanalino di coda Caldine per 3-0. Partita però più complicata del previsto con i locali che rimangono in 10 al 28’ del primo tempo: espulsione di Del Mazza per fallo di reazione. La Gallianese segna con Coralli (ha compiuto 41 anni venerdì scorso) al 39’, poi Focardi al 74’ e realizza al 90’ la sua prima rete con la maglia della Gallianese il nuovo arrivato ex professionista Francesco ‘Ciccio’ Tavano (45 anni compiuti sabato). Gli ex professionisti Coralli e Tavano, entrambi in gol, si confermano grandi amici in campo e fuori fin dai tempi dell’Empoli.

Cade il Sagginale che perde 2-1 sul campo del Firenze Sud: vantaggio del Sagginale con Pini, poi rimonta del Firenze Sud con gol di Goretti e Lucia al 93’ che fa esplodere di gioia i sostenitori fiorentini. Al terzo posto la Molinense che viene raggiunta sul 2-2 dal Castelfranco, dopo essere stata in vantaggio 2-0. Al quarto posto il Reconquista che subisce la terza sconfitta di fila. Ieri il Reconquista di San Piero è stato battuto in casa per 1-0 dal sorprendente Santa Brigida con gol decisivo di Bruno al 26’ del primo tempo. Il Santa Brigida si affida ora a Luca Bagni, che sarebbe il quarto allenatore stagionale.

Il Sant’Agata vince 1-0 a Pontassieve contro la Vigor Misericordia per merito di De Meco al 61’. Firenzuola-Firenze City 2-2, locali in vantaggio con Donattini e Baazaoui, poi la rimonta miracolosa del Firenze City con doppietta di Paloka all’89’ e al 95’. In parità 0-0 Pian di San Bartolo-Pelago; Bagno a Ripoli batte Ludus 1-0. Nel girone F la capolista Daytona è bloccata in casa sullo 0-0 dal Monterappoli. Mantiene 5 punti di vantaggio sulla Laurenziana che prevale 2-1 sulla Virtus Comeana. Terza la Virtus Rifredi che pareggia 1-1 con il Prato Sport. Bene il Real Peretola che vince 6-3 contro il Sesto e punta deciso ai play off.

Nel girone H la Florence sale in testa da sola vincendo 2-0 contro la Raddese. L’Audace Legnaia pareggia 1-1 sul campo dell’Impruneta Tavarnuzze. La Dinamo Florentia continua a dare spettacolo col 5-0 sulla Duccio Dini e si porta al secondo posto scavalcando il Legnaia.

F. Que.