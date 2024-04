Cibo da tutto il mondo. In piazza Marsilio arriva international street food

Cucina messicana e argentina, il pulled pork, i dolci ungheresi, gastronomia greca si uniscono ai gusti forti della cucina calabrese e alle bombette pugliesi di Petriglia, vicino agli hamburger di Scottona, di Angus e di Chianina. Sapori e odori di tutta Italia e di Paesi lontani si mescolano in un’unica grande cucina all’aperto nella centrale piazza Marsilio Ficino. Il cuore di Figline accoglie da oggi fino a domenica l’VIII edizione dell’International Street Food. "Sui nostri truck valorizziamo tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori" spiega l’organizzatore Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Oggi dalle 18 alle 24 e da domani a domenica dalle 12 alla mezzanotte, la 20° di 150 tappe in tutta Italia del festival dello street food accoglierà golosi, curiosi e appassionati in una piazza tutta dedicata alle bontà della cucina di strada. Non solo cibo: il ricco weekend figlinese prevede anche la possibilità di imparare a potare gli olivi con il corso gratuito organizzato dalla Casa della Civiltà Contadina di Gaville e il Frantoio Masaccio di Reggello. Venerdì la teoria sarà alle 17,30 al circolo Arci di Gaville, domenica la pratica sul campo alle 15 alla pieve. Ci sono attività pensate anche per i più piccoli alla biblioteca comunale Ficino: gli appuntamenti di sabato alle 10 con "Yoga è natura" e alle 15,30 col laboratorio didattico olfattivo "La stagione dei profumi" sono entrambi dedicati alla fascia di età 6-10 anni. Prenotazione sul sito del Comune.

Manuela Plastina