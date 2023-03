Il Teatro del Maggio Musicale ferma la biglietteria

Orchestra (Ansa)

L’inchiesta sul Maggio Musicale Revocata la richiesta per Pereira

Per approfondire:

Firenze, 17 marzo 2023 – In attesa di capire che cosa il teatro si potrà permettere, è sospesa la vendita dei biglietti e degli abbonamenti degli spettacoli del Festival già annunciati. E’ uno dei primi provvedimenti del Onofrio Cutaia, commissario del Maggio Musicale, che si è preso un po’ di tempo per fare un’analisi del prossimo 85esimo Festival, non tanto dal punto di vista artistico, quanto piuttosto da quello economico.

“Desideriamo rassicurare il pubblico che gli eventuali interventi saranno guidati da una attenta valutazione della sostenibilità del cartellone e della sua qualità e tesi a favorire la più ampia partecipazione di spettatori”, si spiega dal teatro.

Nelle intenzioni di Cutaia c’è infatti la volontà di abbassare i prezzi per andare sempre più incontro al pubblico. Sono in vendita, invece, i biglietti degli spettacoli di marzo e del primo aprile.