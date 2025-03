Lavori sull’autostrada del Sole, importanti chiusure: la mappa

Firenze, 20 marzo 2025 – Importante chiusura in vista sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22 di domenica 23 alle 6 di lunedì 24 marzo: sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

Lavori per il viadotto

Sempre sull’Autosole, ma nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze, prende il via da venerdì 21 marzo la prima fase del piano dei lavori del viadotto Borro Campora, situato al km 345+000. Le attività prevedono, in questa fase, interventi di rifacimento completo della pavimentazione lungo la carreggiata nord, a cui seguiranno lavorazioni anche nella carreggiata opposta, verso Roma.

In questa fase le lavorazioni - pianificate sulla base delle analisi dei flussi di traffico con l’obiettivo di limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità - saranno concentrate in un unico fine settimana.

Dalle 21 di venerdì 21 alle 6 di lunedì 24 marzo, sarà attivata pertanto una deviazione di carreggiata in direzione Firenze, garantendo una corsia per entrambe le direzioni di marcia. Durante il weekend, in cui si prevedono giornate con tempi di percorrenza superiori alla media, verrà attivato dalla Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia un presidio operativo a supporto dell’utenza con mezzi di soccorso meccanico e squadre di viabilità aggiuntive in segnalazione di eventuali code.

In caso di accodamenti, agli utenti che percorreranno il tratto in direzione di Firenze si consiglia di uscire alla stazione di Arezzo e rientrare in A1 a Valdarno, dopo aver percorso la Strada Regionale SR 69. Percorso inverso per chi è diretto verso Roma.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la Siena-Bettole e rientrare a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi è diretto verso Roma.

Firenze Sud-Incisa

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22 di sabato 22 alle 6 di domenica 23 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del tratto. Con un'ora di anticipo, saranno chiuse le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna

.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

- verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

- verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.