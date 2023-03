Chiuso fino a domenica, in entrata verso Roma, il casello di Firenze Sud

Sulla A1 Milano-Napoli, nell’ambito dei lavori di terza corsia nel tratto Firenze Sud-Incisa, al fine di consentire lavori allo svincolo, è stata chiusa in modalità continuativa dalla mezzanotte e fino alle 24 di domenica 12 prossima la stazione di Firenze Sud, in entrata verso Roma. Da oggi, infatti, secondo le attività previste nel programma di potenziamento del tratto fiorentino della A1, il ramo sarà oggetto di attività di riqualifica quali pavimentazione e sostituzione delle barriere che, per specifiche ragioni tecniche, necessitano di essere svolte in assenza di traffico.

In accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le istituzioni locali, fino alle 24 di domenica 12 sarà anche attiva l’esenzione del pedaggio per i seguenti tragitti. Direzione nord: esenzione del pedaggio tra le stazioni di Firenze Sud e Impruneta, per tutti gli utenti; direzione sud: esenzione del pedaggio del tratto Impruneta-Firenze Sud, per tutti gli utenti provenienti da Impruneta la cui stazione di uscita sarà tra le seguenti: Incisa, Valdarno, Arezzo, Monte San Savino, Valdichiana, Chiusi. L’agevolazione sarà applicata in automatico a ogni transito effettuato sia per gli utenti dotati di sistemi di telepedaggio che per chi utilizza i tradizionali sistemi di pagamento.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati su My Way”in onda su Sky Meteo24, su Sky TG24, su La7 e La7d e sui seguenti canali: sito autostrade.it, Rtl 102.5, Isoradio 103.3, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.