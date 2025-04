Chiusa la strada a Cornocchio. Autolinee attiva il servizio navetta

Proseguiranno oggi i lavori per il ripristino del cedimento stradale sulla Sp8, in località Cornocchio, a Barberino, che comporteranno la chiusura del tratto per circa 20 giorni dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Il tratto di strada in cui si è verificato l’avvallamento che, con le recenti forti piogge ha seguito un’improvvisa accelerazione, collega Barberino a Calenzano, e soprattutto il casello autostradale di Barberino con quello di Calenzano sull’A1. Questo tratto stradale viene di solito utilizzato per le deviazioni del traffico autostradale durante le chiusure programmate per i lavori. Sempre oggi Autolinee Toscane organizzerà un servizio navetta per garantire il collegamento sulla Sp8 Militare Barberinese tra le frazioni di Croci di Calenzano- Chiusa-Carraia - Calenzano-Settimello. In direzione Settimello il percorso sarà: Capolinea Croci di Calenzano parcheggio, Sp 8, Carraia, Calenzano (capolinea via Puccini), via Firenze, via Giusti, via Dante Alighieri, Settimello. Verso Le Croci invece l’itinerario sarà: Settimello, via Dante Alighieri, Cementizia, Calenzano capolinea via Puccini, via Firenze, Sp8 di Barberino, Carraia-Croci di Calenzano. Per info: https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/servizio-navetta-croci-calenzano-settimello. Previste deviazioni per la linea di trasporto pubblico 301 sia in direzione Calenzano-Firenze che in direzione Le Croci di Calenzano-Barberino del Mugello.

S.N.