Chiude l’unico benzinaio in paese: "Speriamo in un nuovo gestore"

di Manuela Plastina

In tutta Impruneta fino a poco tempo fa c’era un unico benzinaio. Si trova proprio nel cuore del capoluogo, punto di riferimento per tutti gli automobilisti, scooteristi, ma anche ambulanze e mezzi pesanti del territorio. Ma da qualche settimana non è più aperto. Per un po’ di tempo, un cartello con scritto "Chiuso per guasto tecnico" ha fatto sperare in una riapertura a breve, un disagio solo temporaneo. Ma poi è arrivata la verità: non riaprirà. Almeno non sotto il marchio della Società Aquile Energie. Lo conferma anche il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini. "La Società mi ha ufficialmente comunicato la chiusura dell’impianto di carburanti nel nostro Comune". Pare che l’ormai ex gestore abbia deciso di lasciare per motivi personali.

Ma la sospensione del servizio dell’unico benzinaio di zona, diventa un disagio importante per tutti coloro che usano mezzi privati, inclusi quelle per l’emergenza: per chi si ritrova a secco di carburante, andare anche nel paese più vicino o addirittura a Firenze significa rischiare di rimanere fermo per strada. Il sindaco ha promesso di occuparsene personalmente. "La società mi ha spiegato - dice Lazzerini – che la decisione di chiusura è stata presa in attesa del subentro di un nuovo gestore, che possa garantire il continuo svolgimento di questo servizio essenziale per la nostra comunità".