Chiude il ristorante a Vallombrosa. Confapi: “Passo necessario per il rilancio”

Firenze, 11 dicembre 2024 - Un ritrovo che da anni accoglie fiorentini, in cerca di fresco nelle calde giornate estive, ma anche tanti turisti e pellegrini. Il ristorante a Vallombrosa, afferente all’albergo Rifugio, è divenuto negli anni un punto di riferimento per molti. La nuova proprietà "ha intrapreso un percorso di rilancio dell'Hotel Rifugio la Foresta di Vallombrosa" e la chiusura temporanea del ristorante "non è stata un atto isolato o privo di prospettiva". E' quanto fa sapere Confapi Industria Firenze dopo la denuncia della Fisascat Cisl sui quattro licenziamenti nella struttura. La chiusura, spiega l'associazione, "rientra in un più ampio progetto di ristrutturazione e riqualificazione che mira a rilanciare l'intera struttura, a partire dall'albergo, che già beneficia di interventi migliorativi. Il piano prevede inoltre il completo rinnovamento del ristorante, del villino e la creazione di una spa, con l'obiettivo di offrire un'esperienza integrata e competitiva sul mercato turistico".

Confapi, con i vicepresidenti Silvia Casati e Giampaolo Pacini, sottolinea come si sia trattato "di un passo necessario per evitare la chiusura definitiva dell'intera struttura, che avrebbe avuto un impatto ben più grave non solo sui dipendenti, ma anche sul territorio. La proprietà ha manifestato l'intenzione di continuare a investire nella struttura e nel territorio, con l'obiettivo di creare un futuro sostenibile che generi nuove opportunità occupazionali e valorizzi le risorse locali. Si tratta di un cambio di rotta indispensabile per porre fine ai fallimenti del passato e garantire la stabilità e il successo del progetto".