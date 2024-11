Il re degli alberi è di Reggello e vive a Vallombrosa. Abete di Douglas candidato al ’Tree of the years’

Dal 2016 Vallombrosa tra le sue immense ricchezze arboree, detiene anche un guinness dei primati: qui si trova l’albero più alto d’Italia. È stato misurato dai tree-climber professionisti di SuperAlberi che, con la tecnica dell’arrampicata in pianta, hanno registrato l’altezza record di 62,45 metri. Da allora l’esemplare di abete di Douglas che fa parte della riserva di Vallombrosa è stato ufficialmente chiamato "The Italian Tree King". Adesso concorre per diventare anche l’albero più bello della penisola e di conseguenza andare a rappresentare il nostro Paese in Europa. Il concorso tricolore si chiama "Tree of the Year "; ogni anno vi gareggiano quattro alberi in rappresentanza delle altrettanti macroregioni italiane. Per il 2024, per il Ccentro Italia è stato scelto proprio l’esemplare record di Vallombrosa. Organizzato dalla Giant Trees Foundation, il contest nasce per promuovere la conoscenza e la tutela delle piante monumentale che abitano boschi e foreste del paese. A contendersi il titolo, oltre al "King" nostrano, c’è per il nord l’araucaria di Nervi chiamato "The Italian Dragon", il pino loricato "Italus" (considerato il più antico d’Europa) per il sud che cresce nell’appennino calabro-lucano e il tasso di Matari-Urzulei per le isole. Per votare è necessario esprimere online la propria preferenza entro il 20 novembre: la votazione è gratuita e sarà possibile inviarne una al giorno. La pianta che avrà raccolto il numero maggiore di voti verrà nominata "Albero dell’anno 2024" durante la convention internazionale "Alberi monumentali, parchi storici e infrastrutture verdi" che si terrà il 21 novembre in Friuli Venezia Giulia. La pianta vincitrice accederà di diritto nella primavera del 2025 al concorso europeo in rappresentanza dell’Italia. Per ora, l’albero di Vallombrosa è solo al terzo posto, quindi ha bisogno di voti da inviare sul sito www.gianttrees.org/it/tree-of-the-year.

Manuela Plastina