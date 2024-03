Chioschi, en plein nei tre parchi. Eventi, giochi e sport per l’estate

Per la prima volta, tutti i tre i chioschi estivi nei maggiori parchi di Bagno a Ripoli saranno aperti. Dopo la conferma di quello ai Ponti, gestito dall’anno scorso dall’associazione Giostra della Stella, anche i due punti di Antella e, per la prima volta, del parco urbano di Grassina apriranno per tutta l’estate. Il gestore è unico: la società "Myreverse" ha vinto il bando triennale e per le due frazioni con due proposte diverse.

Per i giardini della Resistenza ad Antella installerà una pedana mobile per gli eventi musicali, un’area giochi, una zona ombreggiata con ombrelloni e il tradizionale chiosco per la somministrazione di alimenti e bibite.

A Grassina invece prevede campi sportivi per beach volley, beach tennis e pickelball oltre a un tappeto drenante in gomma per attività fisica a corpo libero e tornei per tutta l’estate, a cui si aggiunge il chiosco "healthy" con snack proteici, aperitivi e cocktail analcolici, oltre a giornate dedicate con nutrizionisti.

Manuela Plastina