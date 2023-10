Chiara Ferragni a Firenze. Giro in città e soggiorno da favola con vista sul Ponte Vecchio

Firenze, 28 ottobre 2023 – Chiara Ferragni a Firenze. Un post sui social (ça va sans dire) a testimoniarlo. E migliaia e migliaia di like sotto alle fotografie scattate con i figli su una delle vedute più belle del mondo.

La regina del web si concede tempo per mete simbolo della città come l’Antico Setificio Fiorentino, Palazzo Gondi, i giardini di Annalena in Oltrarno, il Giardino Torrigiani e via così fra storia e scorci che più iconici non si può, compreso l’alloggio con vista Ponte Vecchio.

Ma non è certo la prima volta in Toscana per Chiara Ferragni che quest’estate ha soggiornato in Versilia, a Siena e ora a Firenze come già fatto per visitare gli Uffizi nel 2021 scattando una foto proprio accanto alla Venere di Botticelli. Dunque questo è un nuovo attestato di gradimento che, passando da Instagram, arriva dritto a milioni di persone.