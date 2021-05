Firenze, 27 maggio 2021 - Chiara Ferragni ancora testimonial delle bellezze artistiche fiorentine. Dopo la visita al Museo degli Uffizi nel luglio 2020, la nota influencer torna nel capoluogo toscano.

E se per gli Uffizi, grazie alla presenza della Ferragni, ci fu un vero e proprio boom di visite e accessi ai social da parte dei giovanissimi, chissà se adesso succederà la stessa cosa per Palazzo Pitti, che appunto l'influencer ha visitato accompagnata dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, di nuovo padrone di casa per la seconda visita dell'imprenditrice.

Molto legata alla Toscana: è di poche settimane fa la vacanza insieme al compagno Fedez in Maremma e nel Senese. Mentre è con una azienda aretina che la Ferragni collabora per la realizzazione di una linea di abbigliamento da bambini che porta proprio il nome dell'influencer. Chiara Ferragni ha anche incontrato il sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio in questa sua giornata fiorentina.

Una vera e propria partnership quella con le Gallerie degli Uffizi. Chiara Ferragni si è fatta ritrarre con il direttore di fronte al ritratto di Leone X di Raffaello.

Un'ora e mezzo la permanenza di Chiara Ferragni nel Palazzo: in particolare, il direttore, nelle vesti di cicerone, l'ha condotta alla scoperta delle sale che accolgono il Tesoro dei Granduchi e dei dipinti e sculture della Galleria Palatina. C'è poi stato un momento nel luogo dove è nata il pret-a-porter, la Sala Bianca, ed una sosta finale sulla terrazza affacciata sulla bellissima veduta del cuore della culla del Rinascimento. In particolare, l'imprenditrice digitale ha ammirato il grande affresco di Giovanni di San Giovanni (Tesoro dei Granduchi) e, in Palatina, i capolavori di Raffaello come la Madonna della Seggiola e La Velata; Chiara Ferragni si è poi scattata un selfie di fronte alla Venere italica di Canova, sempre in Palatina.

Tante le storie su Instagram che l'influencer ha prodotto in questa giornata fiorentina, nella quale ha visitato anche il Museo Bardini.

