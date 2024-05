Chi "balla" con Sara. Ecco la lista civica che sosterrà Funaro

"Fino a oggi ho ballato da sola, ora si inizia a ballare tutti insieme". Per le comunali di giugno, in pista, con la candidata sindaco del centrosinistra Sara Funaro, ci saranno studenti, imprenditori, liberi professionisti (tra cui attori, avvocati, psicologi, commercianti), e cittadini impegnati nel sociale, nell’istruzione, nella cultura, nello sport. Trentasei fiorentini che, con la civica “Sara Funaro per Palazzo Vecchio” presentata ieri nella sede di Porta al Prato, se la giocheranno fino alla fine pur di aggiudicarsi una poltrona nel Salone de’ Dugento per la consiliatura 2024-2029.

Una lista plurale - il logo è molto semplice e riprende i colori della campagna elettorale - in cui sono rappresentate le varie anime della città. Metà donne e metà uomini: tanti nomi noti ma anche tanti semplici cittadini che hanno deciso di mettersi in gioco "per amore della città in cui sono nati e hanno deciso di vivere, condividendo l’idea della Firenze del futuro che stiamo costruendo con la coalizione", spiega l’aspirante prima cittadina, sostenuta anche da +Europa, Azione, Movimento laburista, AnimaFirenze 2030, Centro, Verdi, Sinistra Italiana e Partito Repubblicano Italiano.

A sostenere Funaro troviamo Alessia Coppola Neri, la karateka 32enne che ha partecipato alla qualificazione per Tokyo 2020. E Paola Grifoni, 72 anni, nome noto della soprintendenza fiorentina e dei beni culturali (è stata segretaria regionale del Mibac prima in Emilia Romagna e poi in Toscana), visto che in carriera si è occupata di un centinaio di restauri (tra cui Orsanmichele, villa Salviati, la Certosa del Galluzzo, giardino di Boboli, la facciata di San Petronio a Bologna, Palazzo Madama di Torino, il Duomo e la Ghirlandina a Modena) e ha prodotto numerose pubblicazioni, come ‘Monumenti e istituzioni’ sulla tutela del patrimonio. Ma anche il direttore dell’area immigrazione, marginalità e giustizia della Caritas, Maurizio Mori (53 anni).

Tra chi ballerà con Funaro c’è Michela Monaco, 30 anni, consigliere comunale uscente, espulsa dalla Lega per aver votato una delibera della maggioranza e nominata dal sindaco Dario Nardella consigliera speciale per la disabilità. Sempre tra gli uscenti di Palazzo Vecchio c’è anche il 50enne Luca Santarelli, avvocato ed eletto nella fila della Lista Nardella. Dalla sfera politica, poi, come ricorda l’Agenzia Dire, arriva Leonardo Tronconi (48 anni, ex Fdi con una parentesi nei 5 Stelle) e Marco Semplici (40 anni, ex Forza Italia e presidente uscente della municipalizzata SaS, la società dei servizi alla strada fiorentina).

Dal mondo dell’imprenditoria compare invece Francesca Manetti, 59 anni, che dirige con il fratello la storica azienda Arno Manetti Ascensori. E si lanciano nell’agone politico anche l’avvocato Mattia Alfano, 44 anni, membro dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime da reato e più volte audito in qualità di esperto in commessione Giustizia alla Camera, e Alessio Nastruzzi, 73 anni, ex dirigente provinciale e regionale del sindacato dei medici di medicina generale.

Infine, tra i candidati della civica pro Funaro troviamo perfino Eugenio Scola che ha partecipato come volontario alla campagna elettorale di Barak Obama. In lista "ci saranno donne e uomini che hanno tanto da dire, con una visione della città che racchiude il nostro slogan, Firenze al plurale". L’obiettivo, senza fare pronostici sulle percentuali, "è raggiungere il miglior risultato possibile", perché "abbiamo dei candidati e delle candidate molto competitivi. Sono sicura che potranno fare un ottimo risultato insieme a noi".

Antonio Passanese