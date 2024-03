Cherubini, la mostra a Colonnata

Sarà inaugurata oggi alle 10,30, allo Spazio delle arti La Soffitta di Colonnata, la mostra personale "materiae" del pittore Leonardo Cherubini. La rassegna resterà aperta, fino al 30 marzo con orario 16-19 dal martedì al sabato e 10-12 e 16-19 la domenica . L’artista protagonista dell’iniziativa è di origini aretine: è nato infatti a San Giovanni Valdarno nel 1963 ed attualmente vive in provincia di Firenze, sul territorio di Reggello, dove opera come architetto e pittore. Ha partecipato a varie mostre e rassegne di pittura in luoghi diversi e più volte è stato presente alla rassegna artistica "Cortona in Arte" e "Art Parma Fair – Mostra Mercato di Arte Moderna e Contemporanea". Per lui dipingere è "ascoltare le voci che provengono dal mondo interiore e penetrarne i segreti più intimi fino a raggiungere mondi sconosciuti".