"Che Natale è": Paolo Vallesi firma la canzone ufficiale di Radio Subasio

Dal titolo "Che Natale è", la canzone ufficiale di Radio Subasio per le proissime festività vanta un gruppo di autori di assoluto rilievo: Piero Romitelli, Marco Colavecchio, Emilio Munda e il fiorentino Paolo Vallesi che figura anche tra gli interpreti. Dei ’Radio Subasio Friends’ (il gruppo di cantanti amici della radio coinvolti nell’iniziativa (fanno parte anche Raf, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Gaetano Curreri e Orietta Berti che hanno cantato le strofe singolarmente e in coro il ritornello. "Abbiamo scritto una canzone di Natale che in realtà aveva un testo diverso" spiega Vallesi, l’ispiratore del progetto, nato insieme a un gruppo di strettissimi collaboratori e amici. "Ci piaceva molto e, benché inizialmente avessi pensato ‘posso anche cantarla io’, si capiva già che aveva un senso corale" dice ancora Vallesi. Dall’idea all’elaborazione più strutturata è stato un attimo. "Ci siamo detti – aggiunge - sarebbe bello se diventasse la canzone di Natale di un radio. L’amicizia con il direttore Beppe Cuva ha fatto il resto, perché quando ha ascoltato la canzone, gli è piaciuta, chiaramente come canzone di Natale di Radio Subasio, perché al primo ascolto era ancora in forma anonima". Detto fatto, "è poi nato il testo e da lì l’asticella si è alzata sempre più".