Firenze, galà benefico con Bocelli, centomila euro raccolti per il Meyer. Tanti vip alla serata

Firenze, 28 settembre 2024 – In occasione della serata di beneficenza a Palazzo Vecchio a favore del Maria Manetti Shrem educational center, nuovo progetto pilota dell'Andrea Bocelli Foundation che mira alla promozione dei linguaggi dell'arte, della musica e delle nuove tecnologie per i giovani pazienti accolti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, sono stati raccolti oltre 100mila euro.

È quanto reso noto da Biaf, la Biennale internazionale dell'antiquariato di Firenze, che si è aperta stamani a Palazzo Vecchio e che ha promosso l'evento svoltosi ieri.

La serata, condotta da Elisabetta Gregoraci, ha visto la partecipazione di 475 ospiti e Andrea Bocelli ha deciso di esibirsi al piano, scelta dettata dal fatto che non poteva cantare per i postumi di un'influenza: Bocelli è stato accompagnato dal flautista Andrea Griminelli, noto per la sua collaborazione con Luciano Pavarotti.

Tra i presenti, come riporta una nota, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il direttore del Polimoda Massimiliano Giorgetti, Filippo e Niccolò Ricci, Ermanno e Toni Scervino, Caterina Balivo con il marito Guido Brera e Ivonne Sciò.