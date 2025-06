Cesare Paoleschi protagonista al JDentalcare Symposium 2025

Firenze, 25 giugno 2025 – Il dottor Cesare Paoleschi, chirurgo implantologo toscano tra i massimi esperti italiani nella gestione delle riabilitazioni complesse, ha partecipato in qualità di relatore al JDentalcare Symposium 2025, congresso internazionale di riferimento per l’implantologia, tenutosi a Modena nei giorni 19, 20 e 21 giugno. Di fronte a una platea composta da colleghi provenienti da oltre 50 Paesi, Cesare Paoleschi ha tenuto una conferenza dal titolo: “La riabilitazione delle gravi atrofie con o senza l’utilizzo di impianti zigomatici? Considerazioni biologiche e protesiche” Un intervento tecnico e approfondito, in cui sono stati illustrati i principali approcci terapeutici nei casi di grave atrofia mascellare, con un’analisi comparativa tra l’impiego degli impianti zigomatici e l’adozione di soluzioni alternative come gli impianti pterigoidei, valutandone vantaggi, indicazioni cliniche e implicazioni protesiche a lungo termine.

“Un grande onore portare la mia esperienza al JDentalcare Symposium davanti a colleghi di 50 Paesi,”ha dichiarato Cesare Paoleschi sui propri canali social. “È stato un momento prezioso di confronto e crescita con professionisti eccellenti da tutto il mondo.” Oltre 12 anni di esperienza al servizio delle atrofie estreme Il Dottor Cesare Paoleschi, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Lucca (n. 3), si occupa di implantologia da oltre 35 anni e, da oltre 12, ha concentrato la propria attività sulla riabilitazione dei pazienti con gravi atrofie ossee, affrontando con successo anche casi ritenuti “non operabili” da altri specialisti. Il suo approccio si basa su uno studio meticoloso e personalizzato di ogni caso clinico, unito all’applicazione di tecniche chirurgiche avanzate come impianti zigomatici, impianti pterigoidei, impianti nasali e trans-nasali e impianti all-on-4.

Oltre 12 anni di esperienza al servizio delle atrofie estreme

Il Dottor Cesare Paoleschi, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Lucca (n. 3), si occupa di implantologia da oltre 35 anni e, da oltre 12, ha concentrato la propria attività sulla riabilitazione dei pazienti con gravi atrofie ossee, affrontando con successo anche casi ritenuti “non operabili” da altri specialisti. Il suo approccio si basa su uno studio meticoloso e personalizzato di ogni caso clinico, unito all’applicazione di tecniche chirurgiche avanzate come impianti zigomatici, impianti pterigoidei, impianti nasali e trans-nasali e impianti all-on-4. Grazie a una sinergia tra esperienza, pianificazione e tecnologia, Cesare Paoleschi è in grado di restituire ai pazienti denti fissi nello stesso giorno dell’intervento, applicando – nei casi clinicamente idonei – il protocollo del carico immediato, con evidenti benefici in termini di estetica, funzionalità e qualità della vita.

Autore e formatore nella chirurgia zigomatica

Accanto all’attività clinica, Cesare Paoleschi è autore del volume “Manuale di Chirurgia Zigomatica per l’Odontoiatra” (Casa Editrice EDRA, 2022), una guida pratica e teorica per i colleghi che desiderano affrontare con competenza e sicurezza la riabilitazione delle gravi atrofie mascellari. Opera esclusivamente presso i centri Iris Compagnia Odontoiatrica, dove esegue gli interventi più complessi in sala operatoria con anestesia generale. Inoltre, attraverso la Iris Academy, contribuisce attivamente alla formazione di odontoiatri italiani e internazionali, trasmettendo conoscenze avanzate e tecniche chirurgiche d’avanguardia per la gestione dei casi più impegnativi.

Un riferimento internazionale per l’implantologia complessa

La partecipazione di Cesare Paoleschi al JDentalcare Symposium 2025 rappresenta un ulteriore riconoscimento a livello internazionale per la sua carriera e testimonia il contributo dell’odontoiatria italiana – e toscana in particolare – nel panorama scientifico globale, sempre più orientato verso soluzioni efficaci e innovative per la riabilitazione implantoprotesica nei pazienti con gravi atrofie.