Cerimonia per i 950 anni di San Giovanni Gualberto

Si è celebrato a Badia a Passignano, San Giovanni Gualberto, patrono delle guardie forestali. Al quale si deve la costruzione dell’abbazia. La celebrazione quest’anno ha avuto un rilievo più significativo per i 950 anni dalla morte del monaco, avvenuta il 12 luglio 1073 a Badia a Passignano. L’iniziativa, promossa e organizzata dai monaci di Badia, guidati dal superiore don Jinsho Kuriakose, ha visto la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo presenti tra gli altri il sindaco David Baroncelli, il vicesindaco Roberto Fontani e il comandante dei Carabinieri Forestali di Firenze, il colonnello Luigi Bartolozzi. Al Santo, l’amministrazione comunale ha dedicato anche uno dei nuovi percorsi della rete di sentieri realizzata in collaborazione con il Cai sezione Firenze. Un percorso ad anello che collega Sambuca a Badia a Passignano dove sono presenti tracce e testimonianze che rievocano la storia del Santo, come la cappella nei pressi della località Mulino dell’Abate dove si trova il masso miracoloso che lo curava dall’ischiade.