Cerchi lavoro? In biblioteca t’insegnano come fare

Opportunità in biblioteca a Impruneta per trovare lavoro, ma soprattutto per capire come rendersi più ‘appetibile’ sul mercato professionale, come presentarsi al meglio e raccontare nel tempo di un colloquio le proprie qualità. Il Comune imprunetino ospita il "Recruiting day" organizzato con Randstad Italia, azienda che lavora nel settore delle risorse umane. Domani dalle 10 alle 16 i suoi esperti saranno in biblioteca comunale in piazza Buondelmonti in un progetto che si concentra in particolar modo del mondo delle aziende del settore pubblico, tra pubblica amministrazione, enti pubblici, aziende e società partecipate, fondazioni. Un osservatorio speciale è dedicato al Pnrr che ha aperto nuove opportunità richiedendo competenze, professionalità e conoscenze specifiche a supporto del settore pubblico in questo particolare periodo storico.

Cosa sarà possibile trovare dunque al "Recruiting day" imprunetino? I professionisti Randtsad forniranno un quadro delle opportunità lavorative attualmente presenti sul territorio e spiegheranno anche, distribuendo un apposito volantino, come potersi candidare sul sito ufficiale della società.

Ma la parte più interessante è la possibilità di partecipare a colloqui conoscitivi diretti con gli account manager di Randstad: ognuno può chiedere una consulenza personalizzata su come scrivere il proprio curriculum vitae, come raccontarsi in un foglio di carta, come vendere meglio le proprie competenze sul mercato del lavoro. E’ anche l’occasione per capire come reindirizzare le proprie conoscenze e la propria formazione in base alle richieste del mondo professionale di oggi. Per partecipare, è richiesta l’iscrizione preventiva sul sito www.randstad.it.