C’era una volta la scuola dell’Olmo Giornata di festa per il centenario

Una sola aula, con due finestre, una stufa a legna, una vecchia lavagna e una cartina geografica sgualcita dal tempo appesa al muro. Ecco come si presentava la scuola dell’Olmo nel 1974, quando fu chiusa fra il dispiacere di tanti ex allievi che, già da tempo riuniti in una associazione che valorizza le tradizioni locali, hanno ora deciso di festeggiare il centenario della nascita dell’istituto, che ricade proprio quest’anno, con un evento pubblico.

"La scuola dell’Olmo nacque nel 1923 e da queste mura sono passati tanti ragazzi, che hanno frequentato con profitto in un periodo di vita molto difficile – ricorda Antonio Vannuccini ex alunno –. Tutti i professori docenti, compreso il periodo della guerra, hanno insegnato con ammirevole impegno, cercando di essere sempre presenti, affrontando le tante difficoltà del periodo, come i pochi mezzi pubblici a disposizione, e poi le strade sterrate, dissestate e spesso interrotte dalle grosse nevicate".

La scuola raccoglieva soprattutto i figli delle famiglie contadine. A dimostrarlo anche gli argomenti dei temi: la nascita del vitellino, la battitura del grano, la vendemmia o le tante storie sulla guerra raccontate dai loro nonni nel canto del fuoco. Una mostra fotografica e la lettura di testi e poesie ripercorrerà quegli anni della scuola, nell corso della festa che si terrà domenica 11 giugno. L’appuntamento è a partire dalle 15 al prato dell’Olmo "il Madonnino".

D.G.