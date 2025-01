Centrodestra, la prima sede è realtà. Lo stato maggiore al taglio del nastro

C’è stato un momento storico per la politica chiantigiana, da lasciare il segno: l’apertura della sede del centrodestra. Il taglio del nastro è avvenuto domenica scorsa in via Vittorio Veneto 37/a. "Stiamo facendo la storia", affermano con entusiasmo i consiglieri comunali di Greve, Roberto Abate e Vito Andrea Cuscito, evidenziando l’unità del centrodestra nella terra storicamente "rossa" del Chianti. "Questo nuovo spazio rappresenta l’inizio di un percorso volto a portare un cambiamento tangibile in Toscana, una regione che chiede a gran voce un cambio di passo".

Abate e Cuscito hanno ricordato come "il programma politico del centro destra grevigiano si concentrerà su temi cruciali per il territorio: sicurezza, sanità, abbattimento delle barriere architettoniche, promozione delle comunità energetiche rinnovabili, ed infine una particolare attenzione alle frazioni e alle connessioni con i principali centri urbani. Obiettivo primario rimane anche quello di migliorare soprattutto le telecomunicazioni, un dettaglio spesso trascurato a sinistra, ma fondamentale in un territorio spesso dimenticato". Dunque, "siamo qui per ridare forza e serietà alla politica", hanno affermato Abate e Cuscito durante l’inaugurazione. Inaugurazione alla quale erano presenti personaggi di spicco come il senatore Manfredi Potenti della Lega, l’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia, e Alessandro Tomasi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Presente anche il vice presidente nazionale de "Il Mondo al Contrario" Andrea Romiti. Vi hanno preso parte anche il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, i consiglieri regionali di FdI, Elisa Tozzi, e della Lega, Giovanni Galli.

La comunità dell’area fiorentina è stata rappresentata dai coordinatori Claudio Gemelli di FdI, Federico Bussolin della Lega e da Paolo Giovannini di Forza Italia. Abate e Cuscito hanno lanciato anche un messaggio a tutti i cittadini di Greve in Chianti e della Toscana, "un invito a ripopolare le campagne abbandonate, a rivitalizzare i territori privi di servizi adeguati e a costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni di ogni singolo cittadino". La festa si è conclusa con un buffet ed un brindisi con tutti i presenti, "pronti ad una grande mobilitazione per le prossime elezioni regionali per dare vita ad un impegno costante in Provincia di Firenze e in tutta la Toscana", hanno concluso Abate e Cuscito.

Andrea Settefonti