Centro Riuso Borgo San Lorenzo: Viva l'Ambiente!

Un gruppo di giovani

con la passione della tutela dell’ambiente ha dato vita

ieri a un’iniziativa concreta

per dare un contributo alla riduzione dei rifiuti, e a limitare lo spreco. Si è aperto infatti a Rabatta il Centro Riuso, il primo di Borgo, e che si mette a disposizione di tutto il Mugello. Ieri mattina il taglio del nastro, presenti insieme

ai rappresentanti dell’associazione ’L’eco del Mugello’, che ha ideato e realizzato il centro, e che lo terrà aperto ogni sabato mattina, anche gli amministratori locali – c’erano gli assessori Galeotti, Baggiani e Frandi, insieme alla consigliera delegata all’ambiente Irene Pieroni -. Il comune di Borgo San Lorenzo infatti ha dato una mano concreta all’associazione, che ha vinto un paio di bandi, acquistando la casetta di legno che farà da reception e poi alcuni container destinati ad ospitare oggetti e attrezzature che saranno conferiti dai cittadini. L’amministrazione comunale aveva a disposizione, inutilizzato, un appezzamento proprio davanti all’isola ecologica di Rabatta, che è il posto ideale per un Centro Riuso. E lo ha messo a disposizione, Così d’ora in poi chi viene a Rabatta a lasciare materiale nel punto di raccolta di Alia, potrà conferire al Centro quelle cose ancora in buono stato – mobili, lampade e lampadari, attrezzi, stoviglie – che possono avere una seconda vita ed essere riutilizzati. Il Centro Riuso, lo hanno spiegato Maria Scarano e Serena Cabigliera, resterà aperto ogni sabato mattina. Dalle 9 e alle 12, e le due giovani hanno ricordato che l’associazione cerca altri volontari per tenere in funzione il centro. I materiali conferiti saranno valutati, riparati se possibile e se necessario, e messi poi a disposizione di chi ne ha necessità.

Paolo Guidotti