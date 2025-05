Centri estivi, vacanze con lo sconto. Tornano i voucher per le famiglie

Anche per l’estate 2025 le famiglie di Figline e Incisa potranno far trascorrere settimane in allegria ai propri figli, ma con lo sconto: sono infatti stati riattivati i bonus dedicati ai centri estivi. Si tratta di voucher da 50 euro l’uno per ridurre il costo individuale di ogni settimana di frequenza del campo solare. Ogni famiglia potrà richiederne al massimo tre per minori da 6 a 14 anni e Isee non superiore ai 35.000 euro. Le domande vanno presentate solo se si è già ottenuta la conferma di iscrizione dei propri ragazzi a una delle attività proposte da 6 gestori e accolte nel calendario ufficiale del Comune di Figline e Incisa. Le iscrizioni per i singoli centri estivi vanno presentate alle realtà che li organizzano. Si punta sullo sport nella natura con l’Atletica Futura Asd, le cui attività estive si svolgeranno per 8 settimane alla pista di atletica leggera delle scuole di Matassino con momenti ludico-motori, laboratori creativi e tempo libero e giornate speciali. Ancora sport, ma con al centro il pallone, per il centro estivo di giugno dell’Asd Ideal Club Incisa che si svolge allo stadio comunale, con calcio integrato a dimostrazioni e allenamenti col Rugby Valdarno. La stessa società di Rugby organizza anche un centro estivo tutto suo a giugno al campo Turrini in località Ponterosso. Sarà un’estate "senza confini" con Apd Gruppo Sport e Cultura nella sede di via Olimpia: è l’occasione per imparare anche in questo caso a conoscere nuovi sport, fare attività all’aria aperta ed ampliare le conoscenze culturali. Punta su emozioni e ambiente Conkarma Aps col suo centro estivo che durerà fino all’8 agosto per poi riprendere a fine mese fino al 5 settembre. Si svolge alla scuola Primaria "Del Puglia" per bimbi fino a 11 anni. Infine l’Oratorio Don Bosco propone Oratiamo per tre settimane in via Roma. Manuela Plastina