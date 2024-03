Energia elettrica dall’Arno, ecco la nuova centrale all’Isolotto

Firenze, 29 marzo 2024 – Un grande momento per tutto il quartiere dell’Isolotto, ma anche per tutta la città di Firenze: è stata inaugurata oggi la briglia dell'Isolotto, una delle 13 pescaie oggetto dei lavori di recupero del tratto fiorentino dell'Arno. La struttura ospita una turbina ad acqua fluente che, attraverso la forza del fiume, ottiene energia elettrica a beneficio potenzialmente per migliaia di fiorentini ed entro il 2025 saranno pronti anche gli altri impianti.

"È un progetto innovativo, 100% green, che ci consente di produrre 55 gigawattora di energia totalmente pulita”, spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella. “È come avere una centrale elettrica nella città senza avere i problemi di una centrale elettrica. Oggi si vede davvero quali sono le potenzialità del nostre fiume attraverso queste briglie che toccano quasi tutta l'area metropolitana, da Lastra a Signa a Rignano sull'Arno. Se poi aggiungiamo anche la piccola centrale idroelettrica di Bilancino, ci rendiamo conto di avere una intera struttura di produzione di energia idroelettrica pulita all'avanguardia per le nostre famiglie e le nostre imprese".

''Viene a compimento ciò su cui abbiamo lavorato fin dall'inizio del mio mandato”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, “un progetto che creasse energia pulita dall'Arno. Vedere oggi la pescaia dell'Isolotto dove venivo da ragazzo che diventa luogo che produce energia per 20mila famiglie, è una soddisfazione. Anche dall'Arno scaturisce la nostra visione che guarda all'ambiente, all'economia circolare, alla salvaguardia della natura, all'energia pulita. Avremo 13 punti lungo l'asta dell'Arno che produrranno energia pulita”, ha concluso Giani.