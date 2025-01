Cento posti nel nuovo Iper Toscano. Al via le selezioni: le figure richieste

La cifra al momento non è quantificata esattamente ma un centinaio di nuovi posti di lavoro sarebbero in arrivo con la prossima apertura del punto vendita Iper Tosano negli spazi dell’ex ipermercato Carrefour che ha chiuso i battenti alcuni mesi fa. Per individuare i possibili nuovi assunti il Gruppo Tosano (che fa parte del Gruppo veneto VéGè dal 2015) ha organizzato due giorni di colloqui, il 14 e 15 gennaio prossimi dalle 10 alle 18 all’Hotel Delta Florence in via Vittorio Emanuele. Stando alle note social diffuse dall’azienda i neo assunti che alla fine saranno selezionati anche dopo l’esame del curriculum lavoreranno nell’ipermercato con un contratto full time di 38 ore settimanali o part time fra l’altro nei fine settimana (posizione questa che potrebbe essere particolarmente graditi, ad esempio, da giovani studenti).

Previste diverse mansioni: tra l’altro nella panetteria, negli spazi della gastronomia, pescheria, macelleria e sala corsie. Per potersi candidare è necessario utilizzare il link presente sulle pagine social di Iper Tosano ma è possibile chiamare, per informazioni e chiarimenti, anche il numero 0442 320187.

Difficile fare previsioni precise ma sicuramente il "recruiting day" attirerà moltissimi candidati con una grande percentuale, con tutta probabilità, di giovani. Alle nuove leve si uniranno anche i dipendenti dell’ex Carrefour, 51 al momento della chiusura dell’ipermercato, che sono stati, come da accordi, confermati: "Tutti i vecchi lavoratori che hanno accettato sono stati ripresi dalla nuova proprietà – dice infatti Giovanni Vangi Filcams Cgil – ma la stessa proprietà ci ha comunicato che, trattandosi di uno spazio molto ampio, con moltissimi metri quadrati di superficie, avrebbe avuto necessità di fare nuove assunzioni. Il numero esatto non lo sappiamo ma a quanto ci è stato riferito ci sarebbe la disponibilità per un centinaio di assunzioni e i colloqui in programma a metà gennaio saranno proprio per questo. Il 22 di questo mese avremo un primo incontro con la proprietà e questo ci permetterà di chiarire ancora meglio i dettagli e di avere un quadro complessivo della situazione".

Intanto non è ancora chiaro quando il nuovo ipermercato, sottoposto a grandi lavori di ristrutturazione, potrebbe riaprire: l’intenzione della proprietà sarebbe comunque quella di inaugurare la struttura prima dell’estate, a maggio ma con maggiore probabilità a giugno. Una data che circola con insistenza è quella del 5 giugno ma dovrà arrivare una conferma ufficiale. Sembra invece troppo ottimistica e non realizzabile una apertura nel periodo della prossima Pasqua. Come confermato dal sindaco calenzanese Giuseppe Carovani nei mesi scorsi oltre al rinnovo dell’ipermercato dovrebbe esserci (non a cura del Gruppo Tosano) anche un restyling della galleria commerciale e dei parcheggi che dovrebbe dare un nuovo volto alla struttura commerciale.