Cento Libri pieni di Storia

La libreria Centro Libri è a Firenze, in via Pietrapiana numero 1, a pochi passi dalla chiesa di Sant’Ambrogio e dal mercato di piazza Ghiberti, un quartiere piacevole che nonostante i turisti ha mantenuto una sua anima fiorentina, anche appunto per il mercato coperto e per i banchi che ogni mattina occupano la piazza circostante, costellata di ristoranti e bar di ogni tipo.

Se entriamo a Centro Libri, tra i suoi scaffali ricolmi di volumi avvertiamo la bella atmosfera di un passato genuino. La storia di questa libreria speciale ce la facciamo raccontare da Giovanna, una delle due dipendenti.

"Iniziò tutto nel 1976, in via San Gallo, per merito di Giuseppe Vitello. Dopo un’esperienza come ragazzo di bottega, con il padre e la moglie Franca Ichino aprirono vari punti vendita in città. Nel periodo di massimo splendore, a fine anni ’90, le librerie erano cinque: oltre a via San Gallo, erano nate via de’ Servi, via dei Neri, via Verdi e via Pietrapiana, che si distinguevano per la vendita dei remainders (libri nuovi a metà prezzo). Per la bravura del titolare eravamo tanto ricchi di arte e di storia locale. Ebbero anche bisogno di nuove forze e decisero di assumere Giovanna e Stefania, due ragazze di appena vent’anni, grandi lettrici appassionate.

Oggi questa di via Pietrapiana è l’ultima libreria rimasta e con il tempo e il cambiamento del mercato, nonché la politica degli editori, che stampano meno, la quantità e la qualità dei libri remainders è venuta a mancare e abbiamo cominciato anche a tenere le ultime uscite. Ci aiutano a sopravvivere sia il vicino mercato, sia il continuo passaggio di persone che vanno e vengono dalle zone più centrali di Firenze, ma soprattutto la nostra affezionata clientela, che ci sostiene e ci incoraggia.

Nel 2023 Giuseppe se n’è andato da questo mondo e ha lasciato in eredità a sua moglie Franca una grande passione e un magazzino stracolmo di libri. Nonostante il dolore della perdita, la libreria va avanti con le vele spiegate, con da tre donne al timone. Oltre a Franca, c’è Stefania e ci sono io, Giovanna, che ormai lavoriamo a Centro Libri da quasi trent’anni. Una libreria al femminile… la quarta femmina è la cagnolina di Franca.