Cento giorni alla partenza del Tour. Campioni e ospiti vip per vivere l’attesa

Una festa che durerà un’intera giornata a 100 giorni esatti dalla partenza del Tour de France da Firenze. Oggi saranno 100 giorni dal Grand Départ e tutto è pronto per l’accensione del countdown, l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio e della ruota panoramica, con il logo del Tour, alle Cascine. Gli appuntamenti scattano alle 10 dalle Cascine, dove una carovana di 40 giovani atleti della Federciclismo e 15 ciclisti con la maglia dell’Eroica, pedaleranno fino a piazza della Signoria (per l’occasione infiorata), accolti da sbandieratori e musici. Da lì si sposteranno in piazza della Repubblica, dove il sindaco Dario Nardella e il direttore del Tour Christian Prudhomme (insieme nella foto) daranno il via al conto alla rovescia dell’orologio che scandirà ore minuti e secondi fino alle 12 del 29 giugno. Al termine gli inni nazionali eseguiti dagli studenti del Conservatorio Luigi Cherubini. Seguono gli interventi degli ex ciclisti Davide Cassani, Daniele Bennati e Cordiano Dagnoni, presidente Federciclismo. Dalle 12,30, sul palco salirà Cristiano Militello, seguito da un flash mob di Florence Dance Festival, e dalla presentazione del brano musicale di Gianmarco Contini del Conservatorio Cherubini di Firenze per il Tour 2024. Lo show prosegue alle 16,30, con la conduzione di Gianfranco Monti e Stefano Cecchi. Sul palco le famiglie dei vincitori toscani del Tour de France Gino Bartali e Gastone Nencini, e degli ex Ct della Nazionale di ciclismo Franco Ballerini e Alfredo Martini; interventi degli ex ciclisti Andrea Tafi e Fabiana Luperini. Seguirà la sfilata curata dai giovani stilisti del Polimoda con i loro progetti sulle bici dell’associazione “PiedeLibero”. Dopo la musica di Neena ( sua la colonna sonora di ‘Pare parecchio Parigi’), le interviste a Edita Puciskaite, Carlo Gianmattei, Brunello Fanini, Francesco Pancani, Saverio Carmagnini e Claudio Rossi, direttore dei Mondiali di Ciclismo a Firenze nel 2013. Alle 19 in piazza Signoria l’illuminazione di Palazzo Vecchio, grazie a Scaramuzzi Team. Le iniziative proseguono domani con il Dictée du Tour per le scuole, il tradizionale dettato organizzato nelle città delle tappe del Tour, alle 10 nel Salone dei Cinquecento. Sono 300 gli studenti delle scuole italiane e della scuola francese Victor Hugo che partecipano alla prova: lettori l’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey per il dettato in francese, e il Ct della Nazionale di ciclismo Daniele Bennati per quello in italiano.