Cento anni di wafer dalle Dolomiti

Morandi

Grande festa per le Eccellenze del sistema produttivo e non poteva essere altrimenti grazie all’impegno del nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy che il 4 aprile scorso ha emesso sette francobolli commemorativi di cui tre dedicati rispettivamente a Fendi, Loacker e Basaltina nel centenario della fondazione e quattro ad altrettante aziende del settore tessile: fratelli Antongini & Comp., Maestro Raphael, Talarico e Soldini, tutti marchi e nomi molto conosciuti nel mondo dell’imprenditoria italiana.

Ricercate e ben riuscite le immagini dei bozzetti, in particolare quello scelto per “Loacker” dove nella vignetta del francobollo con valore in tariffa B corrispondente a 1,30 euro vengono riprodotti in primo piano i famosi wafer, affiancati alle nocciole che caratterizzano il gusto inconfondibile della crema Napolitaner mentre sullo sfondo non poteva mancare il logo del centenario della fondazione di questa ditta, da considerarsi tra le più importanti dell’Alto Adige.

Sono trascorsi cento anni di bontà, iniziati in una piccola pasticceria di Bolzano, con una produzione "che nasce da ingredienti naturali di alta qualità, senza conservanti, coloranti e aromi artificiali" come decise di fare il fondatore Alfons Loacker, una scelta di trasparenza e amore per la natura con un chiaro richiamo alle montagne delle Dolomiti che ancora oggi contraddistinguono l’azienda che ha contribuito a creare l’identità di un marchio conosciuto e apprezzato ovunque.