A Firenze il censimento della popolazione

Firenze, 13 novembre 2024 – A Firenze è ancora in corso la rilevazione del censimento della popolazione. Nel capoluogo toscano tale rilevazione sta coinvolgendo 4.629 famiglie del nostro territorio che stanno ricevendo da Istat una lettera e successivi solleciti con tutte le informazioni e le istruzioni per la compilazione online del questionario. Come si legge in una nota in parallelo, il Comune di Firenze, incaricato da Istat nella gestione della rilevazione sul territorio, mette a disposizione delle famiglie dei rilevatori comunali in grado di aiutare i cittadini nella compilazione dei questionari. A partire dal 9 dicembre non sarà più possibile effettuare autonomamente la compilazione e sarà necessario il supporto del rilevatore. La rilevazione terminerà il 23 dicembre.