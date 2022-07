A Bagno a Ripoli la cena è solidale. Il ricavato devoluto a 3 onlus

Bagno a Ripoli (Firenze), 20 luglio 2022- Una serata all'insegna della solidarietà quella organizzata la sera del 29 giugno scorso in piazza del patrono a Bagno a Ripoli. Dopo due anni di blackout totale dovuto al coronavirus, è tornata la luce sulla beneficenza. Il ricavato della tradizionale cena, organizzata dal Comune da CNN di Bagno a Ripoli ("Le Botteghe di via Roma") e dalle associazioni presenti sul territorio, è stato devoluto in beneficenza a tre associazioni "Un petalo per Margherita", l'associazione "Gli amici del Cipo" e l'associazione "Un sorriso per Francesco".

Dal bel momento di festa, grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti 1800 euro che il sindaco Francesco Casini e gli assessori Francesca Cellini e Francesco Pignotti hanno consegnato alle tre associazioni. Forte emozione hanno espresso il sindaco Casini e l'assessore Cellini: "È stata un'iniziativa emozionante una serata molto bella che ci ha dato modo di conoscere ancora meglio l'attività delle onlus e i tre concittadini a cui sono dedicate. Ci siamo salutati con l’idea di organizzare un altro appuntamento benefico per fine estate. Importante trovare sempre nuove occasioni per socializzare e fare del bene, unire le due cose dà una grande soddisfazione. Un ringraziamento di cuore al CCN, alle associazioni del territorio, ai volontari e a tutti i partecipanti alla cena del patrono. La loro generosità supporterà le battaglie di questi tre ragazzi”.

La consegna del ricavato della cena benefica si è svolta al circolino di Ponte a Niccheri dove ha la sede l’associazione 'Gli amici del Cipo'. La onlus è stata fondata dagli amici e dagli ex compagni di squadra di Stefano, giovane grassinese, ex calciatore, affetto da SLA. Presente anche la famiglia di Margherita, giovane grassinese affetta dall'atassia di Friedreich, una rara malattia genetica neurodegenerativa, a cui è dedicata la onlus “Un petalo per Margherita”. Accanto alla mamma e al babbo, ha partecipato all’iniziativa anche il piccolo Francesco, bimbo di Antella di 4 anni affetto dalla sindrome di Crouzon, una malattia genetica che colpisce un bambino su 100mila, che dalla nascita lo costringe a costanti interventi chirurgici.