Cena di gala a Palazzo Pitti per il convegno Future For Fashion

Cena di gala per il convegno Future For Fashion

Firenze, 24 marzo 2023 – Il gotha della moda italiana e fiorentina e toscana alla cena di gala per il convegno Future For Fashion che si è chiuso oggi nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Un momento di bellezza pura per gli ospiti di Confindustria Firenze, Comune di Firenze e Centro di Firenze per la Moda Italiana nel Refettorio del Convento di Santa Maria Novella con tre tavoli imperiali e un menù servito da Guido Guidi.

Alla cena c’erano molti dei relatori, come Adolfo Dolce, Carlo Capasa con la moglie Stefania Rocca, Niccolò Ricci, Luisa Zargani, Roberta Benaglia, solo per fare alcuni nomi. Per il Comune l’assessore Sara Funaro, per la Regione Toscana il Presidente Eugenio Giani, per il Centro Moda la presidente Antonella Mansi, per Pitti Immagine il neo presidente Antonio De Matteis con la moglie Immacolata Palma De Matteis, l’amministratore delegato Raffaello Napoleone, Stefano Gabbrielli, e ancora Laudomia Pucci, Marco Landi, Giampiero Pesenti, Antonio Bossio, Niccolò Moschini con la moglie Barbara, la collezioni di abiti da sera e gioielli favolosi Cecilia Matteucci la più elegante con un memorabile Dior a balze color cipria by John Galliano. Una serata questa per Futur For Fashion che sembra fare da apripista agli eventi in programma per il prossimo Pitti Uomo del 13-16 giugno.