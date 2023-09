Impruneta, cena benefica in ricordo di Davide Astori

Impruneta (Firenze), 24 settembre 2023 – È stato un ricordo sentito e partecipato quello che la Fondazione Cure2Children, nella persona del suo storico fundraiser Marco Pratesi, ha organizzato al ristorante Battibecco di Impruneta in memoria del Capitano della Fiorentina Davide Astori, testimonial dell'importante missione portata avanti dalla Fondazione.

Cure2Children nasce infatti per volontà del medico oncologo Lawrence Faulkner e di un gruppo di genitori che hanno vissuto il dolore della perdita di un figlio a causa di una malattia onco-ematologica. “Da sedici anni – spiega Pratesi - Cure2Children lavora per portare la cura e la prevenzione direttamente “in loco”, in Paesi in cui le conoscenze mediche non sono sufficienti. Oltre al sostegno logistico, forma i medici ed il personale sanitario affinché nel tempo riescano autonomamente a prendersi cura dei piccoli pazienti affetti da queste malattie terribili. Il contributo di C2C non è rivolto alle grandi emergenze umanitarie ma piuttosto a quelle quotidiane di famiglie con figli affetti da patologie gravi che soffrono e muoiono per la mancanza di cure accessibili nel loro Paese. Crediamo fermamente che per creare uno sviluppo dell’assistenza sanitaria di un Paese emergente è necessario investire soprattutto su progetti di formazione medica avanzata e ricerca appropriata al contesto che generi motivazione, attrazione professionale e competitività internazionale. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla serata, le autorità cittadine presenti, e i gestori del ristorante Brando e Lisa che hanno reso possibile questo evento”. Alla serata, elegantemente accompagnata al pianoforte da Fabrizio Fabbri, era presente anche il sindaco di Impruneta Riccardo Lazzerini. Caterina Ceccuti