"Cena a sorpresa". Inedito Neil Simon

"Cena a sorpresa" tratto da uno dei testi più ironici, amari e meno conosciuti (in Italia) di Neil Simon, per la regia di Roberto Cacini, andrà in scena sabato (ore 21) e domenica (ore 16.30) al Teatro di Cestello. La trama si concentra su sei personaggi che si ritrovano a cena in un ristorante elegante di Parigi senza sapere esattamente il motivo per cui sono stati invitati. Tutti hanno in comune il fatto di essere stati divorziati e di aver ricevuto un misterioso invito da un benefattore sconosciuto. Man mano che la cena si svolge emergono tensioni e dinamiche complesse tra i personaggi. I dialoghi si svolgono in modo vivace e spesso comico, mentre emergono segreti, rancori e rimpianti legati ai loro matrimoni falliti. In sintesi, "Cena a sorpresa" è una commedia che esplora temi di relazioni passate, del dolore legato ai rimpianti e la possibilità di superare le difficoltà emotive. In scena Gerardo Giorgi (Claude Pichon), Francesco Falsettini (Andre Bouville), Fulvio Ferrati (Albert Donay), Olivia Fontani (Yvonne Fouchet), Giaele Paoletti (Gabrielle Buonocelli) e Barbara Scudieri (Mariette Levieux). Le scenografie sono di Samuele Batistoni, i costumi di Fiamma Mariscotti mentre luci e audio di Daniele Nocciolini. Una commedia inedita per l’Italia che però in patria dell’autore ha rappresentato uno dei suoi maggiori successi. In questo testo Neil Simon ha un gusto diverso, sia nella scrittura che nello sviluppo della storia. Si ride in modo intelligente ma allo stesso tempo si pensa e ci si stupisce di pieghe narrative che evitano sempre con molta agilità la strada più prevedibile. "E’ uno dei testi che mi ha stimolato di più" afferma il regista Roberto Cacini. "Stiamo lavorando per farvi pensare, ridere con intelligenza commuovervi senza che ne siate preparati".