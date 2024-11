Celestini, Riondino, Morozzi. Si alza il sipario del Corsini. E Maria Cassi cala il tris

Sta per partire la stagione 2024-2025 del teatro comunale "Corsini" di Barberino di Mugello. E per il ventesimo anno il cartellone è organizzato da Catalyst, che dal 2004 gestisce lo spazio barberinese. Il "Corsini", con i suoi 500 posti, è il teatro più grande del Mugello e la stagione che offre al pubblico mugellano e fiorentino è assai ricca, con ben 25 appuntamenti serali e 13 spettacoli per ragazzi e famiglie. Così tra i protagonisti che tra la fine del 2024 e il 2025 saliranno sul palco di Barberino ci saranno, tra gli altri, Maria Cassi, Ascanio Celestini, Marta Cuscunà, Luigi D’Elia, Silvia Frasson, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Rita Pelusio, Chiara Riondino. La particolarità della proposta teatrale e culturale di Barberino sta nel fatto che non si tratta solo di una lista di spettacoli, ma ha l’ambizione di rivolgersi a pubblici diversi, per generazioni e culture, e di essere un vero e proprio cantiere produttivo: il Collettivo Corsini è infatti un gruppo di circa quindici artisti che lavora su produzioni multidisciplinari, e Catalyst ospita giovani compagnie toscane e nazionali, creando un ambiente di confronto creativo.

"I progetti per le nuove generazioni – spiegano Emilia Paternostro e Riccardo Rombi di Catalyst – sono un altro caposaldo della nostra proposta, con attività di produzione, ospitalità, un programma di matinée, laboratori nelle scuole e corsi di teatro e circo. La programmazione cinematografica e la stagione estiva trasformano il Corsini in uno spazio attivo tutto l’anno, che è stato capace in vent’anni di evolversi, adattarsi, rispondere e anticipare necessità e visioni, con l’intento di arricchire il benessere delle persone e di agire politicamente sul futuro".

La stagione si inaugura domani (repliche sabato 16 e domenica 17) con il nuovo lavoro di Catalyst "Il Misantropo", in anteprima nazionale, nell’adattamento e la regia di Riccardo Rombi. Venerdì 22 novembre vedremo "Rebecca", spettacolo sul palco per numero limitato di spettatori, di e con la regia di Marco Pasquinucci. E poi una fitta serie di spettacoli, fino ad aprile. Ci saranno anteprime nazionali, spettacoli-concerto, lo spettacolo di Capodanno con il trio Meacci, Morozzi e Riondino che mette in scena "Piccole donne crescono?", esibizioni di circo contemporaneo, serate comiche, spettacoli di critica sociale, drammi e commedie. E in parallelo correrà la rassegna "Corsini Young. Piccoli Sguardi per Grandi Cuori", che coinvolge le scuole per avvicinare i più giovani al mondo del teatro.

Paolo Guidotti