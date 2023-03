Cede un soffitto nella casa popolare "E l’avevano detto"

Crolla il soffitto in un casa popolare, nessun ferito ma tanta paura e soprattutto rabbia. Il fatto è accaduto ieri mattina a Capalle, in uno degli alloggi Erp al primo piano del complesso di via Marconi 8 dove sono intervenuti i vigili del fuoco. A cedere è stato un pezzo del soffitto in un bagno, racconta Paolo Gandola, candidato sindaco per il centrodestra, chiamato lì dai residenti. "Un fatto increscioso" tuona Gandola, arrivato subito dopo il sopralluogo di Casa spa, che gestisce le case popolari. "I residenti mi hanno informato che circa 15 giorni fa avevano avvisato Casa Spa della vistosa crepa apparsa sul soffitto ma nessun intervento di manutenzione era stato programmato, fino al crollo che ha richiesto un intervento urgente della ditta per la messa in sicurezza". Oltre a questo, "ho potuto rendermi conto del grave stato di insicurezza della scala del condominio che presenta ferri a vista e vistosi distacchi di calcinacci e intonaco. Problemi anche all’interno di altri alloggi, con muffe, umidità di risalita, crepe e crolli di intonaco", dice Gandola.